Le notizie del giorno, il futuro di Donnarumma ed il casting Juventus in panchina. Suarez contro il Barcellona (Di domenica 23 maggio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. La questione più spinosa in casa Milan è quella legata al portiere Donnarumma. L'estremo difensore si è confermato uno dei migliori in circolazione ed il contratto è in scadenza a giugno, i rossoneri rischiano di perdere il portiere a parametro zero. I contatti tra il Milan e Donnarumma sono stati continui: molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, ma anche l'aspetto economico preoccupa. L'estremo difensore chiede 10 milioni di euro a stagione, più le commissione al procuratore Raiola (circolano voci di una richiesta da 20 milioni!). Sono due le squadre in pole in caso di addio: Juventus e Barcellona con i bianconeri alla ricerca del nuovo Buffon nonostante il buon rendimento di Szczesny.

