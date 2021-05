Le grandi storie dei vestiti reali. L’Elvis dress della principessa Diana (Di domenica 23 maggio 2021) Doveva essere la Perla d’Oriente. Quando Catherine Walker ha cominciato a immaginare l’abito che Diana avrebbe indossato per il tour di tre giorni a Hong Kong, voleva che la principessa potesse rendere omaggio in maniera appropriata al territorio che avrebbe ospitato lei e suo marito. Un vestito da sera abbinato a un bolero tempestato di perle e paillettes della stessa fattura non poteva essere quindi tributo migliore. Quell’ensemble bianco abbagliante è passato alla storia come Elvis dress. Dopo il Coronation dress della regina Elisabetta e il tailleur bianco con cui si è fidanzata Letizia Ortiz con il principe Felipe, è questa la storia che vogliamo raccontarvi oggi. Leggi su vanityfair (Di domenica 23 maggio 2021) Doveva essere la Perla d’Oriente. Quando Catherine Walker ha cominciato a immaginare l’abito che Diana avrebbe indossato per il tour di tre giorni a Hong Kong, voleva che la principessa potesse rendere omaggio in maniera appropriata al territorio che avrebbe ospitato lei e suo marito. Un vestito da sera abbinato a un bolero tempestato di perle e paillettes della stessa fattura non poteva essere quindi tributo migliore. Quell’ensemble bianco abbagliante è passato alla storia come Elvis dress. Dopo il Coronation dress della regina Elisabetta e il tailleur bianco con cui si è fidanzata Letizia Ortiz con il principe Felipe, è questa la storia che vogliamo raccontarvi oggi.

