L’Australia stacca il 5G cinese E gli europei cosa fanno? Una mappa

(Di domenica 23 maggio 2021) Il 5G e le sue implicazioni geopolitiche non smettono di far discutere. Mentre si scopre che le forze di polizia italiane rischiano di affidare le proprie telecomunicazioni a infrastrutture cinesi, pare opportuno rivisitare il tema e capire come si posizionano i diversi Paesi, perché dalla connettività di prossima generazione dipendono lo sviluppo, la (ciber)sicurezza e l’autonomia strategica dell’eurozona. Per Washington l’equipaggiamento 5G prodotto e gestito da fornitori cinesi, semplicemente, è un potenziale veicolo di spionaggio. Il problema ha carattere legale oltre che competitivo (leggi: sovvenzioni statali), perché la leggecostringe le aziende locali a condividere i propri dati con le autorità, se queste li richiedessero, per motivi di sicurezza. Questo è stato evidenziato anche dal Copasir in un rapporto del 2019 che consiglia ...