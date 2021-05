L’Atletico Madrid vince la Liga e Suarez piange in campo (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Giornata indimenticabile quella appena trascorsa per L’Atletico Madrid che trionfa in Liga e alzare il trofeo dei campioni. Protagonista in campo a suon di gol e non solo Luis Suarez. Il Pistolero si fa prendere dall’emozione e scoppia... Leggi su itasportpress (Di domenica 23 maggio 2021) Giornata indimenticabile quella appena trascorsa perche trionfa ine alzare il trofeo dei campioni. Protagonista ina suon di gol e non solo Luis. Il Pistolero si fa prendere dall’emozione e scoppia...

Advertising

DAZN_IT : È finita a Valladolid! ?? L'Atletico Madrid vince #LaLiga 2020-2021 ?????? #DAZN #ZonaGol - Eurosport_IT : ATLETICO MADRID SUL TETTO DI SPAGNA ?????? Vittoria in rimonta contro il Valladolid che vale l'11esimo titolo nella s… - DAZN_IT : Tutta la sofferenza di Suárez per l’addio al Barça ?? Ma anche la gioia di aver trovato una nuova famiglia chiamata… - gabbo_gobbo : Oh ma pare che l'Atletico Madrid abbia vinto la Liga grazie al gol di un centravanti della Juve. A voi risulta ?? C… - ninja2475 : RT @francescoceccot: Chissà quanti in Spagna ora stan parlando dell'esame di Suarez di Perugia: i vari Enrique Varriales,Mauricio Pistocchi… -