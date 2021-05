L' Atletico Madrid di Simeone è campione di Spagna | deciso tutto negli ultimi 90 minuti

(Di domenica 23 maggio 2021) E' sempre una notizia inquando una tra Reale Barcellona non vince. L'è riuscito a spezzare il ferreo duopolio Barca -vincendo la sua undicesima Liga. Le ultime ...

DAZN_IT : È finita a Valladolid! ?? L'Atletico Madrid vince #LaLiga 2020-2021 ?????? #DAZN #ZonaGol - SkySport : Liga, Atletico Madrid campione: le lacrime di Suarez al fischio finale. VIDEO - Agenzia_Ansa : Suarez regala all'Atletico Madrid il titolo spagnolo #ANSA - francovatt : @Pirlo_official ATTENZIONE alle palle perse su calcio d'angolo o di punizione a proprio favore. L'Atletico Madrid i… - VirgilioVazzari : L'#Atletico Madrid vince la #Liga ed è festa grande nella capitale spagnola -

L'è di nuovo campione di Spagna dopo sette anni, grazie a Luis Suarez. Una doppietta dell'ex centravanti del Barcellona al Valladolid ha sancito l'impresa della squadra di Diego Pablo ...E' sempre una notizia in Spagna quando una tra Reale Barcellona non vince. L'è riuscito a spezzare il ferreo duopolio Barca -vincendo la sua undicesima Liga. Le ultime 3 portano la firma di Simeone: nel '96 il 'Cholo' giocava, nel 2014 allenava. La Liga ...Dopo l’uscita dalla Champions League, i blancos e il suo tecnico hanno dovuto incassare una seconda importante delusione con il secondo posto in classifica nel campionato spagnolo.Di fatto a Stefan Savic il trofeo è mancato solo nella sua parentesi triennale con la Fiorentina, con quella Coppa Italia del 2014 che grida ancora vendetta. Il montenegrino ha vinto al Partizan, al M ...