Lando Buzzanca, la compagna non si dà pace: misteri e preoccupazioni (Di domenica 23 maggio 2021) Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca, non riesce a trovare una spiegazione logica e assennata per quel che sta succedendo. Da più di trenta giorni, la giornalista non riuscirebbe a reperire notizie dell’attore con il quale vive una storia sentimentale da cinque anni. Entrata in contatto con Fanpage.it, ha raccontato la sua versione dei fatti sostenendo che ad aprile Buzzanca sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico, che gli avrebbe procurato un trauma cranico. Da allora, il silenzio. Francesca afferma che l’incidente si è consumato il giorno dopo che l’interprete ha ricevuto il vaccino, quindi il 21 aprile. “Era contento di farlo, perché per lui era un grido di libertà. Lando, però, era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico”, ha spiegato la giornalista che tiene a ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Francesca Della Valle,di, non riesce a trovare una spiegazione logica e assennata per quel che sta succedendo. Da più di trenta giorni, la giornalista non riuscirebbe a reperire notizie dell’attore con il quale vive una storia sentimentale da cinque anni. Entrata in contatto con Fanpage.it, ha raccontato la sua versione dei fatti sostenendo che ad aprilesarebbe rimasto vittima di un incidente domestico, che gli avrebbe procurato un trauma cranico. Da allora, il silenzio. Francesca afferma che l’incidente si è consumato il giorno dopo che l’interprete ha ricevuto il vaccino, quindi il 21 aprile. “Era contento di farlo, perché per lui era un grido di libertà., però, era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico”, ha spiegato la giornalista che tiene a ...

Advertising

zazoomblog : Lando Buzzanca la compagna non si dà pace: misteri e preoccupazioni - #Lando #Buzzanca #compagna #pace: - DanielaSecli : La compagna di Lando Buzzanca a - andreastoolbox : Compagna di Lando Buzzanca: È caduto riportando un trauma cranico, non mi permettono di parlargli - zazoomblog : Lando Buzzanca chi sono i figli Massimiliano e Mario - #Lando #Buzzanca #figli #Massimiliano - Ginema_Paradiso : Piero Umiliani - Corsetta di Partenza. Dal Film: 'La Schiava Io Ce l'ho e Tu No' (1973) Regia: Giorgio Capitani.… -