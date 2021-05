Lando Buzzanca | chi sono i figli Massimiliano e Mario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 maggio 2021)è un attore di cinema, teatro e televisione e anche conduttore. Il pubblico italiano lo ha visto tra i protagonisti di importanti film.o die Lucia Peralta, nel 2020 è entrato nel cast della famosa soap italiana Un posto al sole, come lui stesso ha annunciato. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ha esercitato come avvocato fino al 2001 prima di scegliere in via definitiva il mondo dello spettacolo . Ha un fratello di nomee vive nella Capitale. Il pubblico lo ha visto in film come The Second Coming e Da che parte è la notte, in commedie come Nemici per la pelle e fiction come Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, oltre che nella soap Un posto al sole. Dal 2012, come si legge sul suo profilo Facebook, ...