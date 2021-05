Landini: “A un anno dalla pandemia torniamo al lavoro precario e alle liberalizzazioni. È una presa per il culo” (Di domenica 23 maggio 2021) A distanza di un anno dalla pandemia, “quando adesso ci sono i soldi da redistribuire, torniamo al fatto che il lavoro deve essere precario, che i soldi si danno alle imprese a pioggia, e che addirittura si può liberalizzare tutto perché è il mercato da solo che ti risolve i problemi? Questa è una presa per il culo scusate il francesismo”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale Cgil, intervistato da Gad Lerner in occasione del 120esimo anniversario della Camera del lavoro di Modena. “Una cosa così non sta in piedi, non è per noi accettabile”, ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) A distanza di un, “quando adesso ci sono i soldi da redistribuire,al fatto che ildeve essere, che i soldi si dimprese a pioggia, e che addirittura si può liberalizzare tutto perché è il mercato da solo che ti risolve i problemi? Questa è unaper ilscusate il francesismo”. Lo ha detto Maurizio, segretario generale Cgil, intervistato da Gad Lerner in occasione del 120esimo anniversario della Camera deldi Modena. “Una cosa così non sta in piedi, non è per noi accettabile”, ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

