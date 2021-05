Lago Maggiore, si stacca cabina della funivia: il bilancio è di 12 vittime (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sul Lago Maggiore, dove si è staccata una cabina della funivia. Il bilancio parla di 8 vittime, gravi 2 bambini L’annuncio è stato dato nei scorsi minuti dai Vigili del Fuoco: in tarda mattinata, sul Mottarone una cabina della funivia che collega Stresa con la montagna è precipitata nel bosco sottostante. Una tragedia il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sul, dove si èta una. Ilparla di 8, gravi 2 bambini L’annuncio è stato dato nei scorsi minuti dai Vigili del Fuoco: in tarda mattinata, sul Mottarone unache collega Stresa con la montagna è precipitata nel bosco sottostante. Una tragedia il L'articolo proviene da Inews.it.

