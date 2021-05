La vittoria dei Maneskin sui giornali stranieri: "Bravi e spavaldi. Hanno illuminato il palco" (Di domenica 23 maggio 2021) Bravi e spavaldi. I Maneskin Hanno conquistato tutti, anche fuori dall’Italia. Non lo attesta solo la prima posizione ottenuta all’Eurovision Song Contest - dove Hanno portato il brano già premiato a Sanremo, “Zitti e buoni” - ma anche il racconto che le testate internazionali fanno di questo trionfo. Preso atto della deludente perfomance dell’Inghilterra, la britannica Bbc ammette che l’Italia era favorita alla vittoria per ottimi motivi: “Hanno portato spavalderia, fiducia e qualità da star sul palco. Non Hanno cercato di adattarsi all’Eurovision e Hanno suonato come se fosse un concerto. La combinazione era perfetta: canzone potente e messa in scena perfetta”. Applaude anche il Guardian: “Gli italiani ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021). Iconquistato tutti, anche fuori dall’Italia. Non lo attesta solo la prima posizione ottenuta all’Eurovision Song Contest - doveportato il brano già premiato a Sanremo, “Zitti e buoni” - ma anche il racconto che le testate internazionali fanno di questo trionfo. Preso atto della deludente perfomance dell’Inghilterra, la britannica Bbc ammette che l’Italia era favorita allaper ottimi motivi: “portato spavalderia, fiducia e qualità da star sul. Noncercato di adattarsi all’Eurovision esuonato come se fosse un concerto. La combinazione era perfetta: canzone potente e messa in scena perfetta”. Applaude anche il Guardian: “Gli italiani ...

