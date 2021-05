La verità ignorata di Ustica Lo sfogo del gen Tricarico nel libro con Alegi

Leggi su formiche

(Di domenica 23 maggio 2021) Lal’hanno certificata i periti e messa per iscritto i giudici. Laè che il 27 giugno 1980 il DC-9 dell’Itavia esplose nei cieli dia causa di una bomba collocata nella toilette posteriore. “Ma è come se questanon esistesse”, protesta l’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Leonardo. Ha affidato il suoa un, un’ingiustizia civile, firmato con Gregory, che Rubbettino manderà in libreria nei prossimi giorni. Nel 1999 il giudice istruttore Rosario Priore depositò un’ordinanza di rinvio a giudizio in cui ipotizzava che il velivolo fosse stato abbattuto da un missile nel corso di una battaglia aerea. Le sentenze definitive dei giudici hanno smontato questa ricostruzione ...