La tragedia della funivia Stresa-Mottarone: i nomi delle vittime (Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia della funivia Stresa-Mottarone ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. A seguire l’elenco di 12 delle 14 vittime. Mancano all’appello il bambino deceduto e un’altra vittima morta in ospedale. – Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia – Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia – Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia – Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950 – Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939 – Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza) – Cosentino Serena, nata a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Laha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. A seguire l’elenco di 1214. Mancano all’appello il bambino deceduto e un’altra vittima morta in ospedale. – Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia – Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia – Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia – Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950 – Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939 – Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza) – Cosentino Serena, nata a ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - TgrRai : Tragedia a Stresa, Lago Maggiore, dove ha ceduto la fune della funivia del Mottarone, e la cabina è precipitata ai… - topo1966 : RT @RitaRitask61: Una preghiera per le 14 vittime della tragedia della funivia, per i loro familiari, per quel bimbo in rianimazione ?????? Si… - GiovaValentini : La strage della funivia è una tragedia che colpisce, oltre alle vite umane, anche l’immagine e l’organizzazione del… -