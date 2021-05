La storia dei sabot | quando sono nati e perché tornano di tendenza

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 23 maggio 2021) Nelladella moda cisempre grandi ritorni e, negli ultimi anni, con l’arrivo dell’estate una calzatura che sta prendendo sempre più piede (permettetemi il gioco di parole) riguarda i. Avete presente quelle che in origine nascono come calzature in legno e che vengono associate alla Valle d’Aosta (o all’Olanda)? La scarpa, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.