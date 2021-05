La rivelazione: «Mi voleva il Monaco, ho preferito la Serie A» (Di domenica 23 maggio 2021) L’ex difensore del Cagliari François Modesto si è raccontato ai microfoni di grandhotelcalciomercato. Il retroscena sul Monaco Sono passati tanti anni da quando François Modesto ha lasciato lo spogliatoio del Cagliari per fare il salto di qualità e scoprire nuovi orizzonti per la sua carriera. L’ex difensore francese è intervenuto ai microfoni di grandhotelcalciomercato per fare un bilancio della sua vita professionale, cogliendo l’occasione per ringraziare il Cagliari, la squadra che gli ha permesso di crescere, di diventare uomo e giocatore. NOSTALGIA CANAGLIA – «Vivemmo la retrocessione del 2000 con grande delusione e profondo dispiacere ma il ritorno in Serie A qualche anno dopo fu una liberazione. Quando risalimmo, fui contattato dal Monaco: rimasi dieci giorni in albergo attendendo la firma ma la nostalgia per la Sardegna ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) L’ex difensore del Cagliari François Modesto si è raccontato ai microfoni di grandhotelcalciomercato. Il retroscena sulSono passati tanti anni da quando François Modesto ha lasciato lo spogliatoio del Cagliari per fare il salto di qualità e scoprire nuovi orizzonti per la sua carriera. L’ex difensore francese è intervenuto ai microfoni di grandhotelcalciomercato per fare un bilancio della sua vita professionale, cogliendo l’occasione per ringraziare il Cagliari, la squadra che gli ha permesso di crescere, di diventare uomo e giocatore. NOSTALGIA CANAGLIA – «Vivemmo la retrocessione del 2000 con grande delusione e profondo dispiacere ma il ritorno inA qualche anno dopo fu una liberazione. Quando risalimmo, fui contattato dal: rimasi dieci giorni in albergo attendendo la firma ma la nostalgia per la Sardegna ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1, Nico #Rosberg: “#Lauda voleva che continuassi. Mi ritirai subito per aiutare la #Mercedes” @F1 @MercedesAMGF1 @NicoRo… - dinoadduci : Rosberg: “Lauda voleva che continuassi. Lasciai per aiutare la Mercedes” - Gazzetta_it : #F1, Nico #Rosberg: “#Lauda voleva che continuassi. Mi ritirai subito per aiutare la #Mercedes” @F1 @MercedesAMGF1… - Gazzettino : Meghan Markle incinta voleva uccidersi, la rivelazione choc di Harry a Oprah Winfrey: «Soffriva come mia madre negl… - infoitcultura : Meghan Markle incinta voleva uccidersi, la rivelazione choc di Harry a Oprah Winfrey: «Soffriva come mia madre negl… -