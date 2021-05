La regina Elisabetta a Portsmouth, con la spilla in ricordo del principe Filippo (Di domenica 23 maggio 2021) Era il 1966 quando il principe Filippo si presentò davanti alla regina Elisabetta con un regalo particolare: una spilla «scarabeo» di rubini, oro e diamanti, disegnata dal celebre Andrew Grima ed entrata subito tra i gioielli del cuore della sovrana. Cinquantacinque anni dopo, eccola ancora una volta in bella mostra sulla giacca di Lilibet, ma con un significato diverso rispetto a tutte le altre occasioni. Leggi su vanityfair (Di domenica 23 maggio 2021) Era il 1966 quando il principe Filippo si presentò davanti alla regina Elisabetta con un regalo particolare: una spilla «scarabeo» di rubini, oro e diamanti, disegnata dal celebre Andrew Grima ed entrata subito tra i gioielli del cuore della sovrana. Cinquantacinque anni dopo, eccola ancora una volta in bella mostra sulla giacca di Lilibet, ma con un significato diverso rispetto a tutte le altre occasioni.

