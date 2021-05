La Pubblica amministrazione è la più grande impresa italiana. Merita un “vero” ministero (Di domenica 23 maggio 2021) La Pubblica amministrazione (Pa) motore della ripresa del Paese. Non è retorica. Lo stiamo imparando in queste settimane: la realizzazione di buona parte delle sei missioni del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza) dipenderà dall’efficienza di una Pa “riformata”. Quei 248 miliardi attesi nei prossimi sei anni saranno utilizzati appieno solo se ci sarà una burocrazia efficiente, quindi una Pa orchestrata con attenzione e rigore. Si tratta di un vero e proprio comparto produttivo, che dovrebbe essere considerato come la maggiore “industria” del Paese. Un’industria non manifatturiera, ma specializzata nell’erogazione di servizi. In genere si valuta il “costo” della burocrazia. Ma se il ruolo della burocrazia fosse virtuoso, questo costo per le imprese e per le famiglie corrisponderebbe a una sorta di valore aggiunto (poco meno ... Leggi su formiche (Di domenica 23 maggio 2021) La(Pa) motore della ripresa del Paese. Non è retorica. Lo stiamo imparando in queste settimane: la realizzazione di buona parte delle sei missioni del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza) dipenderà dall’efficienza di una Pa “riformata”. Quei 248 miliardi attesi nei prossimi sei anni saranno utilizzati appieno solo se ci sarà una burocrazia efficiente, quindi una Pa orchestrata con attenzione e rigore. Si tratta di une proprio comparto produttivo, che dovrebbe essere considerato come la maggiore “industria” del Paese. Un’industria non manifatturiera, ma specializzata nell’erogazione di servizi. In genere si valuta il “costo” della burocrazia. Ma se il ruolo della burocrazia fosse virtuoso, questo costo per le imprese e per le famiglie corrisponderebbe a una sorta di valore aggiunto (poco meno ...

