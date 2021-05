La psicologa e le vittime dell’orrore. "Il male esplode il secondo giorno"

(Di domenica 23 maggio 2021) La dottoressa Pezzuolo assiste la ragazza che ha denunciato lo stupro di Genovese: sono come terremotate "Ilssere non passa e arriva spesso il senso di colpa. Per salvarsi serve una rete di ...

La dottoressa Pezzuolo assiste la ragazza che ha denunciato lo stupro di Genovese: sono come terremotate "Il malessere non passa e arriva spesso il senso di colpa. Per salvarsi serve una rete di sostegno..."

Le vittime, Daniele De Santis ed Eleonora Manta, erano "colpevoli" di essere una coppia innamorata. Ne abbiamo parlato su IlGiornale.it con Ilaria Cabula criminologa e psicologa.

La Procura dei minori è pronta a chiudere l'inchiesta che vede indagate sette ragazzine di 13 e 14 anni, iscritte per aver bullizzato per mesi una coetanea. "Hanno rovinato la reputazione di una ragazza..."