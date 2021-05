La proteina Spike prodotta in grandi quantità nel corpo dei vaccinati può causare ictus | trombosi e danni al sistema vascolare

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021) Leggimi l’articolo Gli effetti negativi della Covid-19, come, sono una diretta conseguenza dell’azione dellae non sono dovuti solo all’infiammazione indotta dall’infezione. A confermare questo risultato è anche uno studio pubblicato sulla rivista Circulation Research che ribadisce come Covid-19 sia principalmente una malattiae solo indirettamente una malattia respiratoria. Questa osservazione era del resto nota ai primi medici che, contravvenendo alla raccomandazione ministeriale, iniziarono a eseguire le autopsie sui pazienti deceduti con la patologia. I ricercatori dell’Università della California San Diego, negli Usa, e della Xi’an Jiaotong University, in Cina, hanno osservato che il Sars-Cov-2, grazie alla...