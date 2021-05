La piramide della Champions League decisa da Faraoni: Milan ‘presidenziale’, Napoli fuori e la Juventus ringrazia [CLASSIFICA] (Di lunedì 24 maggio 2021) Foto di Paolo Magni / Ansa Finale clamoroso nella 38ª giornata di Serie A: il Milan batte 0-2 l’Atalanta e vola in Champions League insieme alla Juventus, il Napoli resta fuori Ci si aspettava un ultimo turno di campionato ricco di emozioni e così è stato. Lotta Champions rimasta incredibilmente aperta fino alla 38ª giornata con 3 squadre in lotta per 2 posti. Il Milan aveva sprecato il primo match point non andando oltre lo 0-0 contro il Cagliari e doveva affrontare lo scoglio più difficile, l’Atalanta ferita dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Il Napoli era padrone del suo destino in casa contro il Verona. La Juventus doveva vincere la trasferta di Bologna e sperare in un passo falso di una delle due ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Foto di Paolo Magni / Ansa Finale clamoroso nella 38ª giornata di Serie A: ilbatte 0-2 l’Atalanta e vola ininsieme alla, ilrestaCi si aspettava un ultimo turno di campionato ricco di emozioni e così è stato. Lottarimasta incredibilmente aperta fino alla 38ª giornata con 3 squadre in lotta per 2 posti. Ilaveva sprecato il primo match point non andando oltre lo 0-0 contro il Cagliari e doveva affrontare lo scoglio più difficile, l’Atalanta ferita dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Ilera padrone del suo destino in casa contro il Verona. Ladoveva vincere la trasferta di Bologna e sperare in un passo falso di una delle due ...

Advertising

M4RC01972 : @marifcinter Juric è al vertice della piramide dell ignoranza - Steinberger_GR4 : #90giorniperinnamorarsi Comunque Vanna Marchi e il maestro do Nasimiento, quello che vendeva camicie a rate, Sergio… - Luckyluciano971 : RT @GFubi: Motivo per cui Gattuso deve rinnovare: Abbiamo scoperto che, attraverso il suo lavoro di questa stagione, ha raggiunto la fase '… - daVincenzoCh : RT @GFubi: Motivo per cui Gattuso deve rinnovare: Abbiamo scoperto che, attraverso il suo lavoro di questa stagione, ha raggiunto la fase '… - GFubi : Motivo per cui Gattuso deve rinnovare: Abbiamo scoperto che, attraverso il suo lavoro di questa stagione, ha raggiu… -