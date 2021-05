La patrimoniale di Letta fa solo male (ai giovani)

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 23 maggio 2021) Ciò che sconcerta non è l’ennesima uscita spot di Enrico. Ma la reazione che suscita nel dibattito pubblico. Dove, con rarissime eccezioni, si discute se l’eredità universale ai, pagata con la tassa di successione, sia un arnese della sinistra o un’idea liberale, se serva a sfidare i Cinquestelle o piuttosto se tagli i ponti con il ceto medio. Tutti concentrati sul mezzo e nessuno sul fine. Nessuno che si chieda che cosa ci fa un diciottenne con una dote di 10mila euro in tasca elargita dallo Stato. Che cosa ci fa in un Paese dove, tra il 2020 e il 2019, si sono persi 444mila posti di lavoro, quasi tutti concentrati nella fascia tra i 15 e i 34 anni. Dove, caso unico in Europa, il blocco dei licenziamenti, giunto di proroga in proroga al 28 agosto 2021, ha scoraggiato il rinnovo dei contratti a tempo determinato, quelli dei non ...