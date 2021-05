La Partita del Cuore 2021 | Federica Panicucci madrina d’onore | i dettagli dell’evento

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021) Tutto pronto per scendere in campo, “Ladel” coinvolgerà decine di partecipanti: ecco i nomi dei giocatori pronti a scendere in campo. Ladel(Screen Ig)Mancano davvero pochi giorni all’evento solidale più importante per il mondo del calcio, ovvero “Ladel” che quest’anno sarà trasmessa il 25 maggio su Canale Cinque e in streaming su Mediaset Play. In diretta dall’Allianz Stadium di Torino, l’evento ha come focus la solidarietà della nazionale cantanti pronta a raccogliere denaro per fini benefici contro i campioni della ricerca. La nazionale cantanti è ben fornita, ed oltre al capitano Enrico Ruggeri, vede Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul ...