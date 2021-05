La Liga è dell’Atletico, trascinato da Suarez. L’anno dell’uruguaiano: da “scarto” del Barcellona al test barzelletta a Perugia (Di domenica 23 maggio 2021) È il minuto 67 allo Stadio José Zarrilla, casa del Valladolid. L’Atletico Madrid è riuscito a pareggiare dieci minuti prima. Luis Suarez ha appena cominciato a correre. È partito dalla metà campo e davanti a sé deve percorrere circa 45 metri dritto per dritto. L’assist più importante della stagione 2020/21 non gliel’ha servito un compagno di squadra, ma un 29enne omonimo dell’allenatore che ha reso grande la sua ex squadra: Guardiola, di nome Sergi. Alla fine di questo lungo rettilineo Suarez non ha davanti solo il portiere avversario Masip. C’è l’11esimo titolo nella Liga per l’Atletico Madrid e, soprattutto, la sua rivincita personale. Mentre tutti i compagni di squadra rimangono immobili ad osservare in speranzoso silenzio, Suarez corre. È appena entrato in area di rigore quando rialza la testa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) È il minuto 67 allo Stadio José Zarrilla, casa del Valladolid. L’Atletico Madrid è riuscito a pareggiare dieci minuti prima. Luisha appena cominciato a correre. È partito dalla metà campo e davanti a sé deve percorrere circa 45 metri dritto per dritto. L’assist più importante della stagione 2020/21 non gliel’ha servito un compagno di squadra, ma un 29enne omonimo dell’allenatore che ha reso grande la sua ex squadra: Guardiola, di nome Sergi. Alla fine di questo lungo rettilineonon ha davanti solo il portiere avversario Masip. C’è l’11esimo titolo nellaper l’Atletico Madrid e, soprattutto, la sua rivincita personale. Mentre tutti i compagni di squadra rimangono immobili ad osservare in speranzoso silenzio,corre. È appena entrato in area di rigore quando rialza laa per ...

Advertising

ZZiliani : E alla fine arriva #Suarez; che come #Messi aveva predetto, diventa l’uomo decisivo dell’#Atletico e della #Liga. È… - ZZiliani : Non ci crederete ma in #Liga si sta decidendo il titolo con un gol alla #Muntari alla rovescia: nel senso che il ti… - fattoquotidiano : La Liga è dell’Atletico, trascinato da Suarez. L’anno dell’uruguaiano: da “scarto” del Barcellona al test barzellet… - ontoxy : RT @ZZiliani: E alla fine arriva #Suarez; che come #Messi aveva predetto, diventa l’uomo decisivo dell’#Atletico e della #Liga. È suo il go… - dievve : Spagna, i tifosi dell'Atletico Madrid festeggiano la vittoria della Liga -