La lasagna light e cremosa con zucchine e besciamella Solo 310 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 23 maggio 2021) Lacon. Lasagne, che bontà! Piacciono a tutti quanti e si fanno apprezzare in tanti modi differenti. Queste che ti proponiamo oggi sono a base die sono anche piuttosto leggere. Una porzione apporta infattipoco più di 300 calorie. Il tocco da maestro è ovviamente la. Ma veniamo alla ricetta, come al solito distinta in ingredienti e preparazione Gli ingredienti Per sei porzioni servono questi ingredienti: 250 grammi di ricotta; 60 grammi di parmigiano grattugiato; 60 grammi di provola affumicata fatta a cubettini; due; una cipolla; dodici sfoglie di; un filo di olio d’oliva; sale e pepe q.b. Per la ...