La Juventus finisce con una goleada e centra la Champions League (Di domenica 23 maggio 2021) I bianconeri, con Cristiano Ronaldo in panchina, battono 4-1 i felsinei e centrano l’obiettivo Impresa della Juventus di Andrea Pirlo che, all’ultima curva, riesce a superare il Napoli e a centrare l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, infatti, al Dall’Ara travolgono 4-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic, piazzandosi addirittura al terzo posto. Tecnico bianconero che stupisce tutti all’inizio, lasciando a sorpresa Cristiano Ronaldo in panchina. Dopo soli 5 minuti è Federico Chiesa, tra i migliori dell’intera stagione della Vecchia Signora, a prendersi però la squadra sulle spalle e sbloccare la partita. Bianconeri che già nel primo tempo chiudono poi la pratica, con la rete dello spagnolo Alvaro Morata al termine di una bella giocata di Paulo Dybala e, sul finale ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 23 maggio 2021) I bianconeri, con Cristiano Ronaldo in panchina, battono 4-1 i felsinei eno l’obiettivo Impresa delladi Andrea Pirlo che, all’ultima curva, riesce a superare il Napoli e are l’obiettivo qualificazione alla prossima. I bianconeri, infatti, al Dall’Ara travolgono 4-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic, piazzandosi addirittura al terzo posto. Tecnico bianconero che stupisce tutti all’inizio, lasciando a sorpresa Cristiano Ronaldo in panchina. Dopo soli 5 minuti è Federico Chiesa, tra i migliori dell’intera stagione della Vecchia Signora, a prendersi però la squadra sulle spalle e sbloccare la partita. Bianconeri che già nel primo tempo chiudono poi la pratica, con la rete dello spagnolo Alvaro Morata al termine di una bella giocata di Paulo Dybala e, sul finale ...

