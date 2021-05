La Juventus chiude una stagione da record e il rapporto con la Guarino (Di domenica 23 maggio 2021) La Juventus Women è l’unica squadra in Italia riuscita a vincere tutte le partite previste dal calendario di serie A, sia maschile che femminile, da quando si è deciso che la vittoria sarebbe valsa 3 punti. Eravamo nella stagione 1994-1995 sono passati ben 26 anni e questo rende la dimensione dell’impresa della squadra allenata da Rita Guarino. Un sodalizio che però oggi ha visto scrivere la parola fine, a sorpresa. L’ allenatrice, torinese di nascita, aveva rinnovato il contratto anche per la prossima stagione ma poi evidentemente qualcosa è cambiato. Rita Guarino e Juventus Women il divorzio era nell’aria Un ciclo iniziato nel 2017 con la vittoria del primo scudetto, chiuso nel 2021 con la vittoria del quarto titolo consecutivo. In questa nuova era del calcio femminile non sarà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) LaWomen è l’unica squadra in Italia riuscita a vincere tutte le partite previste dal calendario di serie A, sia maschile che femminile, da quando si è deciso che la vittoria sarebbe valsa 3 punti. Eravamo nella1994-1995 sono passati ben 26 anni e questo rende la dimensione dell’impresa della squadra allenata da Rita. Un sodalizio che però oggi ha visto scrivere la parola fine, a sorpresa. L’ allenatrice, torinese di nascita, aveva rinnovato il contratto anche per la prossimama poi evidentemente qualcosa è cambiato. RitaWomen il divorzio era nell’aria Un ciclo iniziato nel 2017 con la vittoria del primo scudetto, chiuso nel 2021 con la vittoria del quarto titolo consecutivo. In questa nuova era del calcio femminile non sarà ...

