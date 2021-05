La Juventus cala il poker a Bologna e vola in Champions

(Di domenica 23 maggio 2021) Lavince agrazie ad una grande prestazione corale e ringrazia il Napoli. I bianconeri conquistano il quarto posto Lailcontro ile soffrendo a distanza ottiene il miracoloso quarto posto, grazie al pareggio casalingo del Napoli contro il Verona. La partitacinica e spietata a, con l’intenzione di chiudere subito il match e sperare. Pirlo lascia a sorpresa Ronaldo in panchina e schiera un 4-2-3-1 con Danilo a centrocampo. Il tandem Kulusevski-Chiesa fa la differenza sulla fascia, Dybala rifinisce sulla trequarti. Dopo appena cinque minuti è proprio Chiesa a portare in vantaggio la: azione sviluppata sula sinistra da Kulusevski che duetta con Morata e ...

DIRETTA BOLOGNA(RISULTATO 0 - 4): MORATA PER IL POKER! All'inizio del secondo tempo lail poker al Dall'Ara: rimessa dal fondo geniale di Szczesny che pesca Morata , l'attaccante spagnolo si dirige a tutta velocità verso la porta avversaria e con un controllo meraviglioso ......30 milioni di dosi Scendono i contagi diminuiscono le vittime 125 nelle ultime 24 oreil tasso ...45 tutte le altre ovvero Atalanta Milan BolognaSassuolo Lazio Torino Benevento Napoli ...Bologna-Juventus 1-4. I bianconeri chiudono la stagione con una vittoria ... Nel finale, ci pensa Rabiot a calare il tris finalizzando uno scambio tra Chiesa e Kulusevsky. La ripresa si apre subito ...Cori, applausi, fumogeni: via Andrea Costa si anima in attesa del match contro i bianconeri, che con questa partita si giocano la Champions ...