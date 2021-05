La giunta militare del Myanmar ha sospeso 125mila insegnanti per aver protestato contro il colpo di stato di febbraio (Di domenica 23 maggio 2021) La giunta militare che governa il Myanmar ha sospeso dal posto di lavoro più di 125mila insegnanti per aver partecipato al movimento di disobbedienza civile contro il colpo di stato militare dello scorso febbraio. La sospensione, che è stata denunciata Leggi su ilpost (Di domenica 23 maggio 2021) Lache governa ilhadal posto di lavoro più diperpartecipato al movimento di disobbedienza civileildidello scorso. La sospensione, che è stata denunciata

Advertising

ilpost : La giunta militare del Myanmar ha sospeso 125mila insegnanti per aver protestato contro il colpo di stato di febbra… - yuna_hikari : RT @ilpost: La giunta militare del Myanmar ha sospeso 125mila insegnanti per aver protestato contro il colpo di stato di febbraio https://t… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La giunta militare del Myanmar ha sospeso 125mila insegnanti per aver protestato contro il colpo di stato di febbraio https://t… - gapetv : RT @ilpost: La giunta militare del Myanmar ha sospeso 125mila insegnanti per aver protestato contro il colpo di stato di febbraio https://t… - cocozcat : RT @ilpost: La giunta militare del Myanmar ha sospeso 125mila insegnanti per aver protestato contro il colpo di stato di febbraio https://t… -