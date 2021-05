La gita, poi il volo nel vuoto: chi sono le 14 vittime al Mottarone (Di domenica 23 maggio 2021) Due bambino, giovani e anziani tra le vittime, probabilmente turisti. Un bambino ferito gravemente e uno deceduto in ospedale a Torino Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Due bambino, giovani e anziani tra le, probabilmente turisti. Un bambino ferito gravemente e uno deceduto in ospedale a Torino

lavitamigliore3 : @cristinainblu Ti giuro oggi sto in catalessi stasera crollerò sul letto ?? che poi stanotte stavo a 3000 ridevo pia… - HannahSky : @debby_ravenclaw E poi due delle persone (marito e moglie) erano in gita sul lago per festeggiare il compleanno del… - Carolin70270912 : RT @_smpdr: uno va a farsi una gita .... famiglie intere e poi non sa se torna a casa .... non è possibile non deve succedere #funivia ?? - Giulia2323 : RT @_smpdr: uno va a farsi una gita .... famiglie intere e poi non sa se torna a casa .... non è possibile non deve succedere #funivia ?? - _smpdr : uno va a farsi una gita .... famiglie intere e poi non sa se torna a casa .... non è possibile non deve succedere #funivia ?? -