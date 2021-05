La fine del sogno supersonico (Di domenica 23 maggio 2021) Aerion Supersonic, l'azienda aerospaziale del miliardario Robert Bass chiude. Con la recente crisi e la mancanza di fondi il jet supersonico del futuro non trasformerà il progetto in realtà Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Aerion Supersonic, l'azienda aerospaziale del miliardario Robert Bass chiude. Con la recente crisi e la mancanza di fondi il jetdel futuro non trasformerà il progetto in realtà

