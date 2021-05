La festa dell’Inter: le lacrime di Lukaku, il gesto misterioso di Hakimi e tutti i dubbi su Conte (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter continua a festeggiare lo scudetto, i nerazzurri sono stati protagonisti di un campionato veramente entusiasmante e nell’ultima giornata hanno vinto nettamente contro l’Udinese con il risultato di 5-0. La sfida è in archivio già dopo i primi 45 minuti con le reti messe a segno da Young e Eriksen. Nella ripresa la squadra di Conte si scatena con il rigore di Martinez, Perisic, Lukaku, e Pereyra su calcio di rigore per gli ospiti. E’ stata una giornata di grande festa per i calciatori e per i tifosi, adesso sarà il momento di programmare la prossima stagione, sono tanti i punti interrogativi che riguardano anche la panchinba ed i calciatori. Le lacrime di Lukaku ed il gesto di Hakimi Foto di Matteo Bazzi / Ansa“Oggi non volevo piangere ma l’emozione ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter continua a festeggiare lo scudetto, i nerazzurri sono stati protagonisti di un campionato veramente entusiasmante e nell’ultima giornata hanno vinto nettamente contro l’Udinese con il risultato di 5-0. La sfida è in archivio già dopo i primi 45 minuti con le reti messe a segno da Young e Eriksen. Nella ripresa la squadra disi scatena con il rigore di Martinez, Perisic,, e Pereyra su calcio di rigore per gli ospiti. E’ stata una giornata di grandeper i calciatori e per i tifosi, adesso sarà il momento di programmare la prossima stagione, sono tanti i punti interrogativi che riguardano anche la panchinba ed i calciatori. Ledied ildiFoto di Matteo Bazzi / Ansa“Oggi non volevo piangere ma l’emozione ...

