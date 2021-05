La dottoressa che vaccinava anche a domicilio e oggi compiva 40 anni, il marito: una coppia di Bari fra i morti nell’incidente della funivia Roberta Pistolato ed Angelo Vito Gasparro, lui 45enne: residenti nel piacentino, oggi vittime della Stresa-Mottarone (Di domenica 23 maggio 2021) Diffuso da Asl Piacenza: È una serata molto triste per la nostra Azienda. Nella tragedia odierna di Stresa-Mottarone, sul lago Maggiore, abbiamo perso una collega, la dottoressa Roberta Pistolato, vittima dell’incidente della funivia insieme al marito Angelo Vito Gasparro. La professionista da qualche mese stava svolgendo attività come medico nei centri di vaccinazione della nostra provincia e anche a casa dei pazienti. In precedenza, fresca del giuramento di Ippocrate, aveva lavorato nella Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Tutti i colleghi desiderano esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Era una professionista ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Diffuso da Asl Piacenza: È una serata molto triste per la nostra Azienda. Nella tragedia odierna di, sul lago Maggiore, abbiamo perso una collega, la, vittima dell’incidenteinsieme al. La professionista da qualche mese stava svolgendo attività come medico nei centri di vaccinazionenostra provincia ea casa dei pazienti. In precedenza, fresca del giuramento di Ippocrate, aveva lavorato nella Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Tutti i colleghi desiderano esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Era una professionista ...

