La dottoressa Asl Piacenza che oggi compiva 40 anni e il marito | una coppia di Bari | morti nell’incidente della funivia Roberta Pistolato ed Angelo Vito Gasparro | lui 45enne | residenti in Emilia | oggi fra le vittime della Stresa-Mottarone

(Di domenica 23 maggio 2021) Diffuso da Asl: È una serata molto triste per la nostra Azienda. Nella tragedia odierna di, sul lago Maggiore, abbiamo perso una collega, la, vittima dell’incidenteinsieme al. La professionista da qualche mese stava svolgendo attività come medico nei centri di vaccinazionenostra provincia e anche a casa dei pazienti. In precedenza, fresca del giuramento di Ippocrate, aveva lavorato nella Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Tutti i colleghi desiderano esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Era una professionista ...

La donna, da poco laureata in medicina, lavorava come guardia medica all'di Piacenza e avrebbe ... infatti, i parenti di Roberta Pistolato le hanno ricevute alle 11, quando la giovaneha ......nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dellaSilvia Compagnucci, ortottista e assistente in oftalmologia, che così viene ricordata dai suoi colleghi ortottisti dell'...La coppia, morta nell'incidente della funivia sul Mottarone, in provincia di Verbania, era in gita sul Lago Maggiore per festeggiare il compleanno di lei. La famiglia in Puglia però non ha più avuto l ...La direzione dell’Ausl di Piacenza esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte nell’incidente del Mottarone della dottoressa Roberta Pistolato, medico in servizio nell’azienda da qualche ...