"La coscia, poi sotto l'elastico dei pantaloni". Stagista stuprata, dettagli raccapriccianti: cos'ha incastrato l'insopettabile manager (Di domenica 23 maggio 2021) Antonio Antonello Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico arrestato per stupro a Milano ai danni di una studentessa di 21 anni, la sera della violenza ha trovato anche ul modo di mandare dal cellulare della ragazza un messaggio al fidanzato, che chiedeva con insistenza dove fosse finita. Sono le 22.20 di venerdì, dal telefonino della aspirante Stagista parte il Whatsapp "Sono da amici", e una foto che la ritrae con gli occhi semichiusi. Non è vero: la giovane è nel grande appartamento di Di Fazio, 200 metri quadrati in corso Sempione in cui il 50enne vive con il figlio e l'anziana madre. Probabilmente, è il sospetto degli inquirenti, è stato lo stesso uomo a spedire il messaggio, forse per crearsi un alibi, una difesa, mentre la giovane era già in stato di incoscienza. Il giorno dopo, la 21enne si risveglia a casa sua, con gli stessi indumenti con cui si era ...

