La Corte costituzionale in Ungheria ha bocciato la «legge schiavitù» voluta da Orbán (Di domenica 23 maggio 2021) Nel 2018 la sua approvazione da parte del parlamento ungherese aveva provocato violenti scontri di piazza. Oggi la Corte costituzionale di Budapest, accogliendo il ricorso dei sindacati, ha finalmente abrogato la legge voluta dal premier Viktor Orban, che consentiva alle aziende di alzare il tetto degli straordinari a 400 ore l'anno e di ritardarne il pagamento anche di tre anni. La legge, rimasta in vigore per due anni e mezzo, è stata dichiarata incostituzionale. La Corte ha stabilito che nessuno potrà essere licenziato se rifiuta il lavoro straordinario e che gli straordinari devono essere pagati entro l'anno. L'innalzamento del tetto degli straordinari, per i lavoratori ungheresi, ha significato nella pratica avere una settimana lavorativa di sei giorni.

