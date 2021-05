La corsa alla Champions League: il Milan è secondo, Atalanta e Juve qualificate, Napoli in Europa League (Di domenica 23 maggio 2021) Il 2020-21 sarà ricordato come una delle stagioni in cui la lotta per la Champions League è stata più combattuta ed equilibrata negli ultimi anni. Con l’Inter già campione a quattro giornate dalle fine del campionato, Atalanta, Milan, Juve, Napoli e Lazio sono coinvolte in una battaglia per tre posti a disposizione e non è InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 23 maggio 2021) Il 2020-21 sarà ricordato come una delle stagioni in cui la lotta per laè stata più combattuta ed equilibrata negli ultimi anni. Con l’Inter già campione a quattro giornate dalle fine del campionato,e Lazio sono coinvolte in una battaglia per tre posti a disposizione e non è InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

GoalItalia : ?? CORSA CHAMPIONS?? FINALE #BolognaJuve 0-4 #AtalantaMilan 0-2 #NapoliVerona 1-1 CLASSIFICA LIVE: 2 - Milan - 79… - Alessan26715000 : RT @toravon_: NELLA CORSA ALLA CHAMPIONS BASTA METTERE IL MUSETTO DAVANTI NON C’È BISOGNO DI VINCERE DI 100 MUSETTO DAVANTI FOTOGRAFIA C… - daruna_9 : Non l'ho detto per scaramanzia ma avevo il pressentimento che potesse toppare il Napoli. Per tutta la settimana la… - tuttofafanta : Finale assurdo per la corsa alla qualificazione in #ChampionsLeague Si qualificano #milan e #juventus Resta fuori i… - mandvzukic : RT @toravon_: NELLA CORSA ALLA CHAMPIONS BASTA METTERE IL MUSETTO DAVANTI NON C’È BISOGNO DI VINCERE DI 100 MUSETTO DAVANTI FOTOGRAFIA C… -