La compagna di Lando Buzzanca sfoga la sua preoccupazione: "Non ho notizie da un mese, sto facendo la guerra" (Di domenica 23 maggio 2021) Sarebbe passato poco più di un mese dall'ultima volta che Francesca Della Valle, la compagna di Lando Buzzanca, ha avuto sue notizie. L'attore è stato ricoverato in seguito a una caduta, in cui ha riscontrato un trauma cranico e da allora Francesca Della Valle non ha avuto più nessun contatto. La giornalista dichiara che dietro questo silenzio ci sia l'amministratore di sostegno di Lando Buzzanca, che le impedirebbe di vederlo o di sapere come sta. Francesca Della Valle, la preoccupazione per Lando Buzzanca Francesca Della Valle è disperata e si sfoga con Fanpage.it sulla lontananza forzata da Lando Buzzanca, di cui non ha notizie dal 21

