La classifica finale | Inter Campione | Milan secondo | Atalanta terza | Juve quarta

Ecco tutti i risultati finali delle gare della 38a giornata di Serie A 2020-21 e la classifica finale: Crotone-Fiorentina 0-0 Cagliari-Genoa 0-1 Sampdoria-Parma 3-0 Inter-Udinese 5-1 Atalanta-Milan 0-2 Bologna-Juventus 1-4 Napoli-Hellas Verona 1-1 Sassuolo-Lazio 2-0 Spezia-Roma 2-2 Torino-Benevento 1-1 classifica: 1. Inter 91 2. Milan 79 3. Atalanta 78 4. Juventus 78 5. Napoli 77 6. Lazio 68 7. Roma 62 8. Sassuolo 62 9. Sampdoria 52 10. Verona 45 11. Genoa 42 12. Bologna 41 13. Fiorentina 40 14. Udinese 40 15. Spezia 39 16. Cagliari 37 17. Torino 37 18. Benevento 33 19. Crotone 23 20. Parma 20

