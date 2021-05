La Bielorussia ha fatto deviare un aereo Ryanair per arrestare un giornalista d’opposizione (Di domenica 23 maggio 2021) Il regime di Lukashenko ha usato una scusa e un jet militare per portare l'aereo a Minsk e arrestare Roman Protasevich Leggi su ilpost (Di domenica 23 maggio 2021) Il regime di Lukashenko ha usato una scusa e un jet militare per portare l'a Minsk eRoman Protasevich

