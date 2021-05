La Bielorussia dirotta con una scusa un aereo Ryanair per arrestare un oppositore politico di Lukaš?nka “Ora rischia la pena di morte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Roman Protasevich, un ex collaboratore di Nexta, il canale Telegram di opposizione bielorusso, è stato arrestato all’aeroporto di Minsk, dopo un atterraggio di emergenza del volosul quale viaggiava. Protasevich, 26 anni, era in viaggio da Atene a Vilnius, in Lituania, con un voloe perre il volo, l’aeronautica bielorussa ha spedito un MIG-29 (uncaccia) con lante di “una allerta bomba“. Il tutto dopo che il presidente bielorusso Aljaksandr Lukaš?nka aveva definito la sola presenza dell’uomo sull’“una minaccia per l’aviazione civile internazionale”.ladi, secondo gli attivisti che si oppongono al regime bielorusso. Protassevich da novembre è stato inserito dai servizi di ...