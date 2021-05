KOSZNOVSZKY | QUALITÀ DALL’UNGHERIA

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 23 maggio 2021) Un esordio da titolare inaspettato quello di Mark, centrocampista classe 2002 del Parma. Roberto D’Aversa ha regalato questa prima presenza in Serie A al giocatore nell’ultima giornata di Serie A nella trasferta di Genova contro la Sampdoria persa 3-0. Il numero 39 ha giocato 90 minuti come mezzala nel 3-5-2 disegnato dal tecnico del Parma, il quale, essendo ormai il Parma retrocessa da tempo, ha dato spazio a tanti giovani come Valenti, Dierckx e Busi dall’inizio, ma soloha fatto il suo esordio assoluto in Serie A. Nel secondo tempo sono entrati anche Balogh, Sohm, Traore e l’altro esordiente Zagaritis. Il giovane ungherese ha fatto la sua onesta partita in un match comunque complicato. Inizialmente appare timido toccando pochi palloni. La sua inesperienza si vede nell’occasione del gol di Colley, è lui a tenerlo in gioco ...