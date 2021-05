Khaby Lame, richiesta diretta: la risposta di Tik Tok è inaspettata FOTO (Di domenica 23 maggio 2021) Khaby Lame sempre più star del web: il re dei video fa una richiesta diretta, arriva la risposta inaspettata da Tik Tok E’ l’italiano più seguito su Tik Tok Khaby… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 maggio 2021)sempre più star del web: il re dei video fa una, arriva lada Tik Tok E’ l’italiano più seguito su Tik Tok… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

welikeduel : L'italiano (ma ancora senza cittadinanza) più seguito sui social, Khaby Lame #propagandatop #propagandalive - SkyTG24 : Conoscete Khaby Lame? È l'italiano più seguito sui social e ne parliamo qui: - ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Khaby Lame, il tiktoker più famoso d'Italia non ha... - jakopo : Blog | Khaby Lame, se l'italiano più seguito sui social non è italiano - Il Fatto Quotidiano -