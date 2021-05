Kessie non sbaglia, il Napoli sì: Milan e Juve in Champions, ci lascia le penne Gattuso (Di domenica 23 maggio 2021) Il Milan trova l'impresa proprio all'ultima curva, proprio nella sfida più difficile, e torna in Champions a sette anni di distanza dall'ultima volta. Il Diavolo espugna il campo più complicato, quello di Bergamo, con due rigori di Kessie, monumentale al di là dei gol dal dischetto. In base ai risultati delle squadre in lotta per la Champions, il Milan chiude al secondo posto, l'Atalanta è terza e la Juve quarta, col Napoli quinto a causa del pareggio col Verona. Il Napoli si fa del male da solo nella rincorsa-Champions pareggiando 1-1 in casa contro il Verona e giocherà l'Europa League. Il gol di un difensore, peraltro ex, aveva illuso il Napoli dopo 15' della ripresa. Il destro frustato di Rrahmani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Iltrova l'impresa proprio all'ultima curva, proprio nella sfida più difficile, e torna ina sette anni di distanza dall'ultima volta. Il Diavolo espugna il campo più complicato, quello di Bergamo, con due rigori di, monumentale al di là dei gol dal dischetto. In base ai risultati delle squadre in lotta per la, ilchiude al secondo posto, l'Atalanta è terza e laquarta, colquinto a causa del pareggio col Verona. Ilsi fa del male da solo nella rincorsa-pareggiando 1-1 in casa contro il Verona e giocherà l'Europa League. Il gol di un difensore, peraltro ex, aveva illuso ildopo 15' della ripresa. Il destro frustato di Rrahmani, ...

