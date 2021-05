Juventus Women Inter 5-0, 22 su 22: record storico per le bianconere (Di domenica 23 maggio 2021) Battendo anche l’Inter, la Juventus Women conquista la 22esima vittoria su 22 partite giocate in campionato La Juventus Women, battendo 5-0 l’Inter, diventa la prima formazione nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95) capace di vincere tutte le partite di un massimo campionato tra Serie A maschile e femminile. 22 per 22 per la squadra di Rita Guarino che saluta le bianconere con un record storico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Battendo anche l’, laconquista la 22esima vittoria su 22 partite giocate in campionato La, battendo 5-0 l’, diventa la prima formazione nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95) capace di vincere tutte le partite di un massimo campionato tra Serie A maschile e femminile. 22 per 22 per la squadra di Rita Guarino che saluta lecon un. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

