Juventus Women, Guarino: «Il ciclo finisce per volontà della società» (Di domenica 23 maggio 2021) Rita Guarino parla dopo il record e la vittoria contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni nella sua ultima gara in panchina con la Juventus Women Rita Guarino ha parlato ai microfoni di Juventusnews24 dopo Juventus Women-Inter. EMOZIONI – «Sono tantissime e profonde, è chiaro che l’ultimo giorno è sempre quello più emozionante, ti tocca riavvolgere il nastro e ripercorrere tutta la strada intrapresa. Non ci lasciamo indietro nessuna cosa intentata, ci siamo sempre impegnate al massimo per dar lustro al calcio femminile, siamo felici del percorso che abbiamo fatto». AGNELLI – «Il presidente è una persona lungimirante, che ha sempre accolto il calcio femminile come una sfida. Non ha solo aperto una sezione femminile ma ci ha creduto dal primo giorno. Si chiude un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ritaparla dopo il record e la vittoria contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni nella sua ultima gara in panchina con laRitaha parlato ai microfoni dinews24 dopo-Inter. EMOZIONI – «Sono tantissime e profonde, è chiaro che l’ultimo giorno è sempre quello più emozionante, ti tocca riavvolgere il nastro e ripercorrere tutta la strada intrapresa. Non ci lasciamo indietro nessuna cosa intentata, ci siamo sempre impegnate al massimo per dar lustro al calcio femminile, siamo felici del percorso che abbiamo fatto». AGNELLI – «Il presidente è una persona lungimirante, che ha sempre accolto il calcio femminile come una sfida. Non ha solo aperto una sezione femminile ma ci ha creduto dal primo giorno. Si chiude un ...

