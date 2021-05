Juventus, Kulusevski: «Il Bologna ha fame. Sarà difficile» (Di domenica 23 maggio 2021) Dejan Kulusevski ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Bologna Juventus. Le parole dello svedese sul match di Serie A Ai microfoni di Juventus TV, Dejan Kulusevski ha parlato nel pre partita di Bologna-Juventus. «Penso che il Bologna voglia portare un risultato a tutti i costi. Sarà una gara difficile, è una squadra giovane che ha fame e i giovani vogliono sempre vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Dejanha parlato a pochi minuti dall’inizio di. Le parole dello svedese sul match di Serie A Ai microfoni diTV, Dejanha parlato nel pre partita di. «Penso che ilvoglia portare un risultato a tutti i costi.una gara, è una squadra giovane che hae i giovani vogliono sempre vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

