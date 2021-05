Juventus | Chiellini | “Ripartiamo dove meritiamo di stare | #finoallafine”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il difensore dellaGiorgioha celebrato su Twitter la qualificazione alla prossima Champions League: “Fino alla Fine. Non e’ solo uno slogan. Ma un modo di vivere, lottare, giocare. Lo abbiamo ripetuto tanto volte in questa stagione. Non abbiamo mollato anche quando tutto sembrava compromesso. Questa qualificazione in Champions League, insieme ai due trofei conquistati, ci permette di ripartire la prossima stagionedi. Sempre,“. Queste le parole del 36enne toscano, che in campionato ha disputato 17 partite ed ha contribuito al quarto posto raggiunto dalla. SportFace.