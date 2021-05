Juve e Milan in Champions, Napoli in Europa League (Di domenica 23 maggio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Milan e Juventus in Champions, Napoli in Europa League, Roma in Conference League. Sono questi i verdetti di un'ultima giornata di serie A incredibile. A Bergamo i rossoneri si mettono al sicuro battendo 2-0 l'Atalanta e guadagnandosi anche il secondo posto finale. Momento chiave al 40?, quando Maehle stende in area Theo Hernandez: dal dischetto Kessie non trema e porta avanti i suoi. E nel finale altro rigore, per un mani di Gosens, e ancora Kessie è freddissimo. La Juve fa la sua parte, andando a vincere al Dall'Ara per 4-1. I bianconeri, a sorpresa con Ronaldo in panchina, impiegano poco più di 5 minuti a sbloccare la gara: tiro ravvicinato di Rabiot deviato sulla traversa, Chiesa è lesto a ribatterla in rete. Il raddoppio lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) PALERMO (ITALPRESS) –ntus inin, Roma in Conference. Sono questi i verdetti di un'ultima giornata di serie A incredibile. A Bergamo i rossoneri si mettono al sicuro battendo 2-0 l'Atalanta e guadagnandosi anche il secondo posto finale. Momento chiave al 40?, quando Maehle stende in area Theo Hernandez: dal dischetto Kessie non trema e porta avanti i suoi. E nel finale altro rigore, per un mani di Gosens, e ancora Kessie è freddissimo. Lafa la sua parte, andando a vincere al Dall'Ara per 4-1. I bianconeri, a sorpresa con Ronaldo in panchina, impiegano poco più di 5 minuti a sbloccare la gara: tiro ravvicinato di Rabiot deviato sulla traversa, Chiesa è lesto a ribatterla in rete. Il raddoppio lo ...

Advertising

ZZiliani : PROMEMORIA. Senza il rigore-truffa regalato alla #Juventus da #Calvarese nel finale di #JuveInter (da 2-2 a 3-2), i… - Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - Gazzetta_it : Serie A, #Milan, Atalanta e Juve in Champions, Napoli quinto. Roma settima - CinguettaTV : #Juve OVVIAMENTE #Inter Meritata #Milan Sudata, tutte e tre in #ChampionsLeague????. Grandi ascolti garantiti e ora… - maldiniforever3 : RT @Gazzetta_it: Serie A, #Milan, Atalanta e Juve in Champions, Napoli quinto. Roma settima -