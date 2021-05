Juric si innervosisce ai microfoni di Sky | “Dovete portarmi rispetto” E non continua l’intervista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juric innervosisce

alfredopedulla.com

Insigne 5 - Trova sempre chiuso, va a sbattere e si, finendo per sbagliare anche ... Dal 64 Berardi 6 -lo aveva promesso: la sua ultima a Verona è il debutto per il suo terzo ...Paro - Fa le veci diin panchina. La sua squadra punta tutto sulle ripartenze. LAZIO Reina 6 -... Sinella ripresa e viene ammonito. Dal 74' Andreas Pereira 5,5 - Non entra con il ...A Napoli ultima partita del campionato 2020/21 per il Verona. Una partita tranquilla. Non rischia nulla e non può guadagnare nulla. E quando psicologicamente una squadra è così serena va a finire che ...Voti e tabellino della sfida dello stadio 'Maradona' fra Napoli e Verona, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A ...