“Je rode” Alessia Marcuzzi lancia una frecciata: con chi ce l’ha? FOTO (Di domenica 23 maggio 2021) Alessia Marcuzzi al veleno sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha scritto un lungo post in cui ha usato parole taglienti Alessia Marcuzzi si è sentita in dovere di intervenire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 maggio 2021)al veleno sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha scritto un lungo post in cui ha usato parole taglientisi è sentita in dovere di intervenire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

alessia_cau_ : RT @kakkolealsalmon: For all those who said there was Damiano's cocaine instead of a broken glass. A parte STACCE, ma anche annatevela a pi… - Alessia_9_Greco : RT @kakkolealsalmon: For all those who said there was Damiano's cocaine instead of a broken glass. A parte STACCE, ma anche annatevela a pi… - mvvdy1 : @aleessssssss alessia vai a controllare che si commenta solo la puntata, quanto ti rode -