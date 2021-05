Jasmine Carrisi | nuovo singolo della figlia di Albano | la reazione di mamma Loredana

(Di domenica 23 maggio 2021), ladiLecciso ha pubblicato undal titolo ”Calamite” (screenshot video)LadiLecciso,, ha pubblicato undal titolo “Calamite”.ha pubblicato un post di sponsorizzazione sul proprio profilo Instagram e la madre,Lecciso, non ha esitato nel commentare. La madre ha risposto con tre eloquenti cuori per dare tutto il supporto e l’incoraggiamento necessario alla. Proprio la ragazza, qualche mese, parlò in questo modo del suo rapporto con la musica: “Fin da ...

... leader dei Negramaro, che oltre ad accennare con la chitarra alcuni dei suoi successi, presenterà il suo libro Il tempo di un lento ; Albanosarà in studio insieme alla figliache ...Lo spazio musicale sarà affidato al leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e ad Al Bano con la famiglia. Maria Rita GagliardiGli ospiti di Mara Venier sono Pierfrancesco Favino, Giuliano Sangiorgi, Albano Carrisi con la figlia Jasmine e Alberto Angela ...Domenica In, in onda il 23 maggio alle 14 su Rai1, sarà aperta dal consueto spazio informativo sui vaccini e il Covid che avrà come protagonisti la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmin ...